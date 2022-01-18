Üye Girişi
Çankırı'da öğretmenler podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere duyuruyor - Son Dakika

Çankırı'da öğretmenler podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere duyuruyor

18.01.2022 11:04
Çankırı'da öğretmenler podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere duyuruyor

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen dönemde öğrencilerine ulaşmak için başlattıkları podcast yayınlarını sürdürüyor.

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen dönemde öğrencilerine ulaşmak için başlattıkları podcast yayınlarını sürdürüyor.

Salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde seslerini öğrencilerine duyurmaya çalışan Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, ilk olarak dergi çıkarmak istedi.

126 öğrencili okulda resim ve müzik bölümündeki çalışmaları dergiye tam olarak yansıtamayacaklarını anlayan öğretmenler, hem öğrencilerine hem de daha geniş kitlelere seslerini duyurmak için internet üzerinden indirilebilir, dijital formattaki müzik ve konuşma, sohbetlerden oluşan bir dinlence tarzı olan ve internet ortamında bulunabilen podcast yayını yapmaya karar verdi.

Öğretmenler, okuldaki stüdyoda hazırladıkları podcast bölümlerinde hem okul çalışmaları hakkında hem de milli ve manevi değerler ile kültürel konularda dinleyicilere bilgiler veriyor.

Bugüne kadar 2 sezon, 18 bölüm yayın yapan öğretmenler, hem Çankırı'da hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki dinleyicilerine seslerini duyuruyor.

"Bu konuda ilk olduğumuzu düşünüyoruz"

Okul Müdürü Mehtap Meydaneri, AA muhabirine, okumaktan çok dinlemeyi sevenler için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Son yıllarda popüler hale gelen podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini anlatan Meydaneri, şöyle devam etti:

"Podcast son yıllarda yaygınlaşan bir platform. Türkiye'de okullar arasında böyle çalışma yapan bir okul yok. Biz bu konuda ilk olduğumuzu düşünüyoruz. Biz pandemi döneminde öğrenciler uzaktan eğitimdeyken biz de okula gelip gidiyoruz, bir şeyler yapmak istedik. Yaptığımız çalışmalardan hem Çankırı'yı hem ülkeyi haberdar edelim çünkü gerçekten öğretmenlerimiz çok başarılı, çok çalışkan, güzel çalışmalar yapan, öğrencilerin faydasına güzel çalışmalar üreten arkadaşlarımız var. Bunları Türkiye'ye duyurmak istedik açıkçası."

Her bölümde insanlara kültürel bir şeyler kazandırmayı da amaçladıklarını dile getiren Meydaneri, "Yaptığımız bölümlerden bir tanesi Anadolu masalları, bir tanesi Dedekorkut masallarıydı. Zaman zaman ozanlarımızla ilgili bölümler yaptık. Belirli gün ve haftaları takip etmeye çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili bölüm yaptık. Şu ana kadar 18 bölüm yayınımız oldu. Amacımız, sesimizi Türkiye'ye duyurabilmek. Burada amatör bir stüdyoda tamamen kendi kişisel çabalarımızla bir şeyler yürütmeye çalışıyoruz. Bunlardan insanların da haberi olsun istedik. Podcast çalışması sayesinde de sesimizi, Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinin sesini Türkiye'ye duyurmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Mezunlar da yayınlara destek veriyor

Okulun edebiyat öğretmeni Hatice Geçim de podcast çalışmalarının içeriklerini hazırladığını söyledi.

Yayınları severek hazırladıklarını ve büyük keyif aldıklarını aktaran Geçim, "Birinci sezonumuzda çok çeşitli konular içine girdik. Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların dünya üzerindeki varlığından söz ettik ve okulumuzun öğretmenleri, güzel kadın şarkıları söyledi. Devamında Anneler Günü, Babalar Günü yayını yaptık. Somut olmayan kültürel mirasımızla ilgili UNESCO'nun da halk masallarını, ninnilerini kabul ettiğini biliyoruz, bu konuda çok güzel podcast yaptık ve ikinci sezonumuza da mutlulukla başladık." diye konuştu.

Mezun öğrencilerinin de yayınlara destek verdiğini, şarkılar ve şiirler seslendirdiğini belirten Geçim, seslerini tüm dünyaya duyurmak istediklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500

Selahattin İnal, Çankırı, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da öğretmenler podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere duyuruyor - Son Dakika


Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28 Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28         
11:07
Köye inen 8 aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı         
10:59
Göktuğ, Alparslan'a ihanet edecek mi? Göktuğ, Alparslan'a ihanet edecek mi?         
10:55
Seyhan Soylu, İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadığını itiraf etti! Ahu Tuğba yayına bağlanıp doğruladı Seyhan Soylu, İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadığını itiraf etti! Ahu Tuğba yayına bağlanıp doğruladı         
10:38
Artvin'de dehşete düşüren olay! Boğarak katlettiği eşini boş araziye gömüp 3 yıl sonra teslim oldu Artvin'de dehşete düşüren olay! Boğarak katlettiği eşini boş araziye gömüp 3 yıl sonra teslim oldu         
10:29
Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru kediyi polis ekipleri kurtardı Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru kediyi polis ekipleri kurtardı         
09:46
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57

Son Dakika Haberleri
10:59 Köye inen 8 aç kurt sürüsü köpeği böyle parçaladı
10:56 Altın uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın-dolar tavsiyesi: Yarı yarıya sepet yapın!
10:54 Göktuğ, Alparslan'a ihanet edecek mi?
10:50 Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı
10:37 Seyhan Soylu, İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadığını itiraf etti! Ahu Tuğba yayına bağlanıp doğruladı
10:35 Metaversede Lüleburgaz Belediye binası 10 dolara satıldı
10:33 Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada
10:32 Suya batan ülkeden önemli karar! Başkenti taşıyorlar
10:30 Yasak Elma'da Ömer tetiği çekti! Kim ölecek?
10:28 Artvin'de dehşete düşüren olay! Boğarak katlettiği eşini boş araziye gömüp 3 yıl sonra teslim oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 11:10:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da öğretmenler podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere duyuruyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement