Çankırı'da okula uyum haftası

Çankırı'da yeni eğitim-öğretim döneminde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası başladı.

Orta ilçesinde Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokuluna aileleri ile birlikte gelen minik öğrenciler, hem okula alışmak hem de sınıf arkadaşları ile tanışmak için iki gün boyunca belli saatlerde okula geliyor.

Kaymakam Cihat Abukan da minik öğrenciler ve ailelerini okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

Öğrencilere başarılar dileyen Abukan, ailelerin de heyecanına ortak olmak istediğini belirtti.