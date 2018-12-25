Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Çankırı'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

1 saat önce

Çankırı Valiliği, yoğun kar kağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Çankırı'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]
Çankırı Valiliği, yoğun kar kağışı ve soğuk hava nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile birlikte tüm ilçelerde okullar 26 Aralık Çarşamba günü yoğun kar kağışı ve soğuk hava nedeniyle bir günlüğüne tatil edildi. Bir günlük tatilin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileleri de kapsadığı ifade edildi. Okulların tatil edildiği, belediye hoparlörlerinden de halka duyuruldu. - Çankırı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: DHA

Çarşamba İlçesi, Aralık, Çankırı Valiliği, Çankırı, Güncel
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