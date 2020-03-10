Çankırı'da okullarda "Tasarım Beceri Atölyeleri" oluşturuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da okullarda 'Tasarım Beceri Atölyeleri' oluşturuluyor - Son Dakika

Çankırı'da okullarda "Tasarım Beceri Atölyeleri" oluşturuluyor

6 saat önce

Çankırı'da öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmek amacıya "Tasarım Beceri Atölyeleri" kuruluyor.

Çankırı'da okullarda

Çankırı'da öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmek amacıya "Tasarım Beceri Atölyeleri" kuruluyor.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Mareşal Çakmak İlkokulunda öğrencileri hayata hazırlamak, el becerilerini geliştirmek, sanal ortamdan uzak durmalarını sağlamak amacıyla "Tasarım Beceri Atölyesi" açıldı.

Öğrenciler, oluşturulan atölyelerde hayallerini yansıtan özgün çalışmalar gerçekleştiriyor.

Açıklamada, atölyeleri kuran öğretmenlere ve idarecilere teşekkür edildi.

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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