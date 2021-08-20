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Çankırı'da "Ölümsüz Kahramanları Yad Ediyoruz Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

Çankırı'da "Ölümsüz Kahramanları Yad Ediyoruz Projesi" tanıtıldı

20.08.2021 14:32
Çankırı'da

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen "Ölümsüz Kahramanları Yad Ediyoruz Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen "Ölümsüz Kahramanları Yad Ediyoruz Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Sivil Toplum Kuruluşları Proje Yardımları Programı kapsamında yürütülen proje kapsamında şehit ve gazi ailelerine yönelik etkinlikler düzenlenmesi, hatıra ormanı oluşturulması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke, projenin tanıtımı amacıyla dernek binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, il nüfusuna kayıtlı 282 şehidin aziz hatırasını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri proje ile bugüne kadar İçişleri Bakanlığından 3 proje aldıklarını belirten Teke, "Aziz şehitlerimizin emanetleri ile kahraman gaziler için ne yapsak azdır. Hiçbir zaman onları kaderine terk etmeyeceğiz." dedi.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaları anlatan Teke, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Şehitler Hatıra Ormanı'na 282 şehidimiz adına ağaç dikilecek. Derneğimiz üyeleri ile isteyen katılımcılara afet ve ilk yardım eğitimi verilecek. 'Şehit aileleri ve gaziler ile yarenler' okuyor etkinliğiyle güncel kitapların alınması ve okullara hediye edilmesi sağlanacak. Şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek amaçlı 15 tablet alınacak. Sinop ve Amasra'ya kültürel gezi düzenlenecek. Şehit mezarlarımızın yıpranan ve eskiyen bayrakları değiştirilecek."

İçişleri Bakanlığı, Çankırı, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 'Ölümsüz Kahramanları Yad Ediyoruz Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


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