Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı
1 saat önce
Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralıÇankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 34 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye gidenleri taşıyan Cemil Güney (43) yönetimindeki 34 VN 2677 plakalı yolcu otobüsü, Kurşunlu ilçesine bağlı İğdir Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
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