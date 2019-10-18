Son Dakika Haberleri: Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı
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Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı

1 saat önce

Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralıÇankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 34 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye gidenleri taşıyan Cemil Güney (43) yönetimindeki 34 VN 2677 plakalı yolcu otobüsü, Kurşunlu ilçesine bağlı İğdir Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı

Kurşunlu, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı
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