Son Dakika Haberleri: Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)

Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)

9 dakika önce

3 YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLDİÇankırı'nın Kurşunlu ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 34 kişi, Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2), System.String[]

3 YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 34 kişi, Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mevküt Ata, Ayten Ölmez ve  Nurten Yeter, Ankara'ya sevk edildi. Diğer 31 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Kurşunlu, Çankırı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
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Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı
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