Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)
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3 YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLDİÇankırı'nın Kurşunlu ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 34 kişi, Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
3 YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLDİ
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 34 kişi, Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mevküt Ata, Ayten Ölmez ve Nurten Yeter, Ankara'ya sevk edildi. Diğer 31 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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