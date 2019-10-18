Son Dakika Haberleri: Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı (2)

Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı (2)

1 saat önce

3 YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLDİÇankırı'nın Kurşunlu ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 34 kişi, Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çankırı'da otobüs kazası 34 yaralı (2), System.String[]

3 YARALI ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 34 kişi, Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mevküt Ata, Ayten Ölmez ve  Nurten Yeter, Ankara'ya sevk edildi. Diğer 31 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Kurşunlu, Çankırı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı
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