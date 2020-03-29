Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü - Son Dakika

Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü

Çankırı'dan sadece Ankara'ya sefer düzenleniyor

ÇANKIRI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrasında Çankırı terminalinden gün içerisinde kalkan otobüs sayısı 2'ye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 7 maddeden oluşan tedbir kararları doğrultusunda şehirler arası otobüslere de kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Çankırı terminalinde 13 olan sefer sayısı ikiye düşürüldü. Gelen yolcular da terminal içerisinde oluşturulan sağlık kurulu tarafından ateşleri ölçüldükten ve herhangi bir problem olmadığından emin olunduktan sonra bilet alabiliyor. Sağlık kurulu tarafından yapılan testlerde ateşi yüksek çıkanlar da dinlenmeleri ve evden çıkmamaları konusunda uyarılarak yakın takibe alınıyor. Dezenfekte edilen otobüslerde de yolcuların birbirleriyle temasının engellenmesi amacıyla koltuklar arasında boşluklar bırakılırken Çankırı'dan sadece Ankara'ya seferler düzenleniyor.