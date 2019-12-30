Çankırı'da otobüs tır'a çarptı 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da otobüs tır'a çarptı 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da otobüs tır'a çarptı 1 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 30 yaralı (2)YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜÇankırı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden Köksal Turan (25), kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 30 yaralı (2)

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Çankırı'da otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden Köksal Turan (25), kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan bir kısmının taburcu edildiği, bir kısmının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Çankırı'da otobüs tır'a çarptı 1 ölü, 30 yaralı

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
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