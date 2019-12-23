Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Burhan Doğan idaresindeki 59 TF 303 plakalı otomobil, İstanbul- Samsun kara yolu Çörekçiler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayriye Doğan ve Zübeyde Bayhan yaralanırken, Bayram Doğan hayatını kaybetti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çankırı, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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