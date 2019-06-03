Son Dakika Haberleri: Çankırı'da otomobil devrildi: 4 yaralı
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Çankırı'da otomobil devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Çankırı'da otomobil devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mesut Soydaş (45) idaresindeki 34 ZJ 7764 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Saçak mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan Nejmi ve Rıdvan Mutlu ile Halis Demir yaralandı.
Yaralılardın Rıdvan Mutlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:26 Kaynak: AA
Çerkeş, Çankırı, Güncel
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