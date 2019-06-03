Çankırı'da otomobil devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:26 Kaynak: AA
'nın Çerkeş
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mesut Soydaş (45) idaresindeki 34 ZJ 7764 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Saçak mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan Nejmi ve Rıdvan Mutlu ile Halis Demir
yaralandı.
Yaralılardın Rıdvan Mutlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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