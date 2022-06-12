Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

12.06.2022 22:04
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Çankırı'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Çankırı'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı Buğdaypazarı Mahallesi Rabia Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 18 DL 752 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü H.K. ile aynı araçtaki G.K., S.K., E.K., Ç.K. ve T.K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Çankırı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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