Çankırı'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
1 saat önce
Çankırı'da refüje çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Çankırı Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:42 Kaynak: AA
'da refüje çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kerem Diler'in kullandığı 06 LLF 44 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kurşunlu
ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Otomobilde bulunan Taha ve Songül Diler, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüyle beraberindeki Mehmet, Yusuf ve Çiçek Diler ile Mervan Dülgeroğlu ambulanslarla Çankırı Devlet hastanesine kaldırıldı.
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