Son Dakika Haberleri: Çankırı'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
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Çankırı'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Çankırı'da refüje çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çankırı'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Çankırı'da refüje çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kerem Diler'in kullandığı 06 LLF 44 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kurşunlu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Otomobilde bulunan Taha ve Songül Diler, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüyle beraberindeki Mehmet, Yusuf ve Çiçek Diler ile Mervan Dülgeroğlu ambulanslarla Çankırı Devlet hastanesine kaldırıldı.
Kurşunlu, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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