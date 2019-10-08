Son Dakika Haberleri: Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü

Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü

38 dakika önce

Çankırı'nın Kızılırmak içesinde otomobil ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, System.String[]

Çankırı'nın Kızılırmak içesinde otomobil ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Kızılırmak- Sungurlu yolunda meydana geldi. Musa İnan'ın (22) idaresindeki 26 EJ 099 plakalı otomobil Ömer Sabankaya (37) yönetimindeki 18 AL 728 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.


Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Saadet Sevim (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Musa İnan ve Saadet Sevim hastanede hayatını kaybetti. - ÇANKIRI

Kızılırmak, Sungurlu, Çankırı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
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