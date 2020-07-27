Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı

ÇANKIRI'da traktörün otomobile çarptığı kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Ankara karayolu Tüney köyü mevkisinde meydana geldi. Yasemin Çolak'ın (38) kullandığı 26 EP 477 plakalı otomobil, önde seyreden Mustafa Şahin (61) yönetimindeki 06 BAG 404 plakalı traktöre çartpı. Kazada her iki sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Şeymanur Çolak (17), Müzeyyen Çolak (69) ve Arif Çolak (67) ile traktörde bulunan Döndü Şahin (62), Hasan Şahin (44) ve Emirhan Şahin (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Döndü Şahin ile Arif ve Müzeyyen Çolak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.