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Çankırı'da "Özel Eğitimde Profesyonel Yaklaşımlar" projesi

17 dakika önce

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Özel Eğitimde Profesyonel Yaklaşımlar" projesi final toplantısı gerçekleştirildi.

Çankırı'da

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Özel Eğitimde Profesyonel Yaklaşımlar" projesi final toplantısı gerçekleştirildi.

Merkezin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında Portekiz ve Almanya'da işbaşı gözlem, Hollanda'da ise kurs gören öğretmenler, konuyla ilgili, katılımcılara bilgi verdi.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İbrahim Gökmen, programda yaptığı konuşmada, projenin başarıyla yürütüldüğünden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Aynı yıl içinde 2 Avrupa Birliği projesi ve 2 farklı TÜBİTAK projesinden hibe almaya hak kazandıklarını ifade eden Gökmen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Hollanda, Portekiz, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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