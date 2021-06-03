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Çankırı'da Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak - Son Dakika

Çankırı'da Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

03.06.2021 13:13

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kurulması planlanan "Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" için hazırlanan fizibilite çalışması tamamlandı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kurulması planlanan "Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" için hazırlanan fizibilite çalışması tamamlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan fizibilite desteği ile yapılan çalışma sonucunda Şabanözü Belediyesince hazırlanan raporun sunumu gerçekleştirildi.

Bölgede patlayıcı ve fişek imalatında faaliyet gösteren bir firmanın toplantı salonunda gerçekleştirilen sunumda, çalışmayla, patlayıcı madde üreticilerinin üretim kapasitesinin artırılması, genişlemelerine imkan sağlanması, potansiyel yatırımcıların yatırıma hazır alanlar oluşturularak teşvik edilmesi ve yeni istihdam alanları oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, özel sektör temsilcileriyle durumu değerlendirmek, ilerleyen süreçteki yol haritasını belirlemek üzere istişarelerde bulunduklarına işaret ederek, "Burada zaten doğal olarak oluşmuş bir patlayıcı ve fişek konusunda imalat kümelenmesi var. Bizim hedefimiz de inşallah bunu el birliği içinde daha ileriye taşımak. Hem Çankırı'nın hem Şabanözü'nün önder bir yer olmasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan da ilçelerinde kümeleşmiş patlayıcı, fişek ve mermi üreten fabrikaların bulunduğunu ve bununla ilgili çalışma yapılması gerektiğini düşündüklerini anlattı.

"Bununla ilgili de biz buranın organize olmasını ve Türkiye'de ilk olmasını istedik." diyen Özcan, "İhtisas Organize Sanayi kurulmasıyla alakalı bunun başlangıcını, fizibilite raporu oluşturarak KUZKA iş birliğiyle gerçekleştirdik. İnşallah birkaç yıl içinde de burada patlayıcı ihtisas organize sanayi kurularak hem ilçemize hem ilimize hem de Türkiye'mize büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların ihracatıyla ön plana çıktığının altını çizen Özcan, organize sanayi bölgesini yaklaşık 7 bin dönümlük alanda kurmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de Şabanözü ilçesinde Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik fizibilite çalışmasını Şabanözü Belediyesiyle yürüttüklerini dile getirdi.

Projenin KUZKA'nın fizibilite destek programı kapsamında yapıldığını vurgulayan Genç, "Mevcut firmalarımızın büyüyebilmeleri hem de yeni yatırımcıların buraya gelmesi noktasında buranın bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmesi ve bu çalışmaların yürütülmesi oldukça elzem. Çankırı 5'inci derecede teşvik bölgesi. İhtisas Organize Sanayi bölgesi yaptığımızda da yeni yatırımcılar 6'ncı bölge teşviklerinden de yararlanabilmiş olacaklar." dedi.

Bölgenin Ankara'ya çok yakın olduğunu, ulaşımın da kolay bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"Burası yeni yapılan ulaşım yatırımlarıyla da lojistik açıdan çok avantajlı bir konumda olacak. Ayrıca karma bir organize sanayi bölgemiz de var. Bu organize sanayi bölgesi mevcutta dolmuş durumda. Onun da ilave etaplarının yapılması, genişletilmesi gündemde. Bu anlamda ilan edilecek Patlayıcı İhtisas OSB'nin de yeni yatırımcılara oldukça cazip fırsatlar sunacağını değerlendiriyoruz."

Çankırı'da Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak
Çankırı'da Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak
Çankırı'da Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak
Çankırı'da Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

Organize Sanayi Bölgesi, Patlayıcı, Şabanözü, Çankırı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak - Son Dakika Ekonomi


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