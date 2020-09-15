Çankırı'da, pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, "65 yaş üzeri büyüklerimizin 11.00 ve 15.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır." dedi.
Çankırı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Ayaz, toplantı sonrası alınan kararları Twitter hesabından açıkladı. Vali Ayaz, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11: 00 ve 15: 00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 20:11 - Kaynak: DHA
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