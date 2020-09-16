Çankırı'da pazar yerlerinde sigara yasağına destek - Son Dakika

ÇANKIRI'da maske kullanımını aksattığı gerekçesiyle pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklanması kararına hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar destek verdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni kararlar aldıklarını bildirdi. Ayaz, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11: 00 ve 15: 00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" açıklamasında bulundu.

PAZARCI ESNAFI KARARDAN MEMNUNKent merkezi Buğday Pazarı Mahallesi Papatya Sokak üzerinde kurulan halk pazarında esnaf, pazarda sigara içilmemesi kararını destekledi. Pazarcı esnafından Satılmış Aktaş, "Çok güzel bir uygulama ve faydası da olur. Maskeyle gezmenin faydası var. Vatandaşlarımız inşallah buna uyar. İnsanların kendine çeki düzen verip, hastalığı kabullenip, 'kendim hasta olabilirim başkasına zararım olmasın' diye tedbirlerini almalılar" dedi.Esnaf Sebahattin Kabalı da alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu belirterek, "Uygulama güzel oldu. Uygulanırsa da zaten bizim sağlığımız için yapılıyor. Denetlemeler daha sıkı olmalıdır. Para cezaları da artırılırsa vaka sayılarında bir azalma olabilir" diye konuştu. Esnaf Bilal Çaylak da yeni uygulamanın vaka sayılarının düşmesinde fayda sağlayacağını söyledi.Pazarda alışveriş yapan Nazmiye Yusuf ise "Pazar alanlarında maskesiz gezmek ve sigara içilmesinin yasaklandığı iyi oldu. Herkesin kendisini koruması ve maske takması gerekiyor, sigara içmemeleri gerekiyor. Ben köyümde yaşıyorum. Zorda kalmadıkça da sokağa çıkmıyorum" ifadesini kullandı.