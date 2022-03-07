Çankırı'da pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

07.03.2022 15:13
Çankırı'da pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından düzenlenen bisiklet turu, Karatekin Parkı'ndan başladı.

Balonlarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Dernek Başkanı Engin Çimen, yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadın haklarının ve kadınların sorunlarının dile getirildiği bir gün olduğunu söyledi.

Dernek olarak kentte kadınların özgürce bisiklete binebileceğini vurgulamak amacıyla turu gerçekleştirdiklerini belirten Çimen, yerel yönetimlerin de gerekli bisiklet yollarını yapmasıyla daha rahat ve güvenli şekilde bisiklet kullanılacağını kaydetti.

Çimen, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

YORUMLAR
500
Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli sayılacak Akdeniz Belediyesinde 8 Mart'ta kadınlar izinli sayılacak TÜRKONFED'den İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi TÜRKONFED'den İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi

Dünya Kadınlar Günü, Bisiklet, Çankırı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi - Son Dakika


Son Dakika
15:11 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement