Çankırı'da pedallar kadınlar için çevrildi - Son Dakika

Çankırı'da pedallar kadınlar için çevrildi

07.03.2021 18:53
Çankırı'da pedallar kadınlar için çevrildi, System.String[]

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Karatekin Parkı'nda bir araya gelen bisikletliler kadınlar için pedal çevirdi.

18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Engin Çimen, "Tüm dünyada kadınların hak ve eşitlik istemlerini vurguladığı 8 Mart Gününde dünyanın pek çok ülkesinde kadınların toplumsal sorunları, çeşitli etkinliklerle dile getirilmekte ve bunların çözüm yolları üzerinde durulmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, tartışılması ve bu sorunlara çözüm aranması için bir zemin sağlamaktadır. Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Çimen, "Ben inanıyorum ki, kadınlar her meslek dalında başarılı olabilirler, oluyorlar da. Öte yandan, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kadınların pek çok sorunu var. Bu sorunlardan özellikle kadına yönelik şiddeti, 'töre, gelenek, namus' davası adı altında meşrulaştırmaya kalkan zihniyeti bir baba olarak reddediyor ve kınıyorum. 'Cennet anaların ayakları altındadır' diyen bir medeniyetten geliyor olmamız ile bugün kadına yöneltilen şiddete dair aldığımız üzücü haberler arasında kabul edilemez bir çelişki vardır. Kadınlarımıza yönelik bir ön yargı da bisikletle ilgilidir. Bisiklete herkesin binebildiğini, burada bugün bir kez daha kanıtlamış olduk. Bisiklet kadının görünür olması, kamusal alanda hak talep edebilmesinin anahtarıdır. Bisiklete binmek, kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle etkileşime girmesinin mükemmel bir yoludur. Bisiklet sürmenin özgürleştirdiğini hatırlamak, şehirlerde daha fazla kadının bisikletli ulaşımı seçmesini özendirmek ve belediye başkanımızdan güvenli bisikletli ulaşım altyapısı istemek için bir fırsattır" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Çankırı'da pedallar kadınlar için çevrildi
Çankırı'da pedallar kadınlar için çevrildi
Çankırı'da pedallar kadınlar için çevrildi

Dünya Kadınlar Günü, Bisiklet, Çankırı, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çankırı'da pedallar kadınlar için çevrildi - Son Dakika Spor


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