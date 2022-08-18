Polis ekiplerinden vatandaşlara seyyar satıcı ve dilenci uyarısı - Son Dakika
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Polis ekiplerinden vatandaşlara seyyar satıcı ve dilenci uyarısı

18.08.2022 09:20
Polis ekiplerinden vatandaşlara seyyar satıcı ve dilenci uyarısı

Çankırı'da polis ekipleri, vatandaşları seyyar satıcı, dilenci oldukları yönündeki bahanelerle evlerine girmek isteyen şahıslara karşı uyardı.

Çankırı'da polis ekipleri, vatandaşları seyyar satıcı, dilenci oldukları yönündeki bahanelerle evlerine girmek isteyen şahıslara karşı uyardı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşları, apartmanlara giren ve çıkan yabancılara karşı duyarlı olmaları, seyyar satıcı, dilenci gibi bahanelerle zili çalıp evlerine girmek isteyenleri içeri almamaları, ihtimal bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları noktasında bilgilendirmelerde bulundu. Konu ile ilgili vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Toplum Destekli Polislik, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini, kişilerin can ve mal emniyetini korumasını, halkın sorumluluk hissinin artırılmasını ve polislik hizmetlerinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesini hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık ve otodan hırsızlık olaylarına karşı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz personelince ilimiz Yeni Mahalle bölgesinde bulunan haneler ziyaret edilmiş, apartman sakinlerinin apartmanlara giren/çıkan yabancılara karşı duyarlı olmaları, seyyar satıcı, dilenci gibi bahanelerle zili çalıp makul olmayan sebeplerle evlerine girmek isteyenleri içeri almamaları, ihtimal bir hırsızlık olayı ile karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmış, hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken önlemler ile ilgili açıklayıcı broşürlerin dağıtımı sağlanmıştır. İfadelerine yer verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden vatandaşlara seyyar satıcı ve dilenci uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ekiplerinden vatandaşlara seyyar satıcı ve dilenci uyarısı - Son Dakika
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