Çankırı'da polisin sokakta dilenen çocuğa şiddet uyguladığı iddiası - Son Dakika

Çankırı'nın kent merkezindeki Buğday Pazarı Mahallesi Öztaş Sokak'ta sivil polis memurunun, bir çocuğu darbettiği iddia edildi. Bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği olayın, yerel haber sitelerine yansıması üzerine Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Ayaz açıklamasında, "Bugün bazı haber sitelerinde yer alan 'Çankırı'nın göbeğinde çocuğa polis şiddeti' haberiyle ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış olup, sonucundan kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın ardından yapılan açıklamada polis memuru R.K'nin eşiyle alışveriş yaparken, eşinin önünün şikayete konu çocuklardan S.C.T. tarafından para istemek için kesildiği aktarıldı ve şöyle devam edildi:

''MEMURUN EŞİNİN ÖNÜ KESİLDİ''

''R.K. çocuğu yakalayarak görevli polis ekibi gelene kadar muhafaza altına aldı. Yaşı küçük çocuğa müdahale eden polis memuru, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli personeldir. Sürekli anlık olaylara müdahale eden bir birimde görev yapmaktadır. Bahsi geçen esnafın rahatsızlığını içeren dilekçeyle ilgili bilgisi bulunmaktadır. Polis memurunun eşinin önünün kesilerek para istenmesi ve belirtilen konuyla ilgili duyarlı olmasından dolayı S.C.T'ye görev bilinciyle müdahale etmiş ve ilgili kısım ekibi gelene kadar zarar vermeden muhafaza altına almıştır."

ŞAHİTLER, İDDİALARI YALANLADI

Çocuğun ise çevredeki insanları ajite etmek için bağırdığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gidilerek olay günü görevli zabıta görevlileriyle görüşüldüğünde, S.C.T'yi görevli bir polis ya da başkaca bir kimsenin darbettiğine şahit olmadıklarını, S.C.T'nin herhangi bir müdahale olmadan bağırmak suretiyle taşkınlık çıkardığını, polis memuru R.K'nin S.C.T'ye nasihat şeklinde konuşma yaptığı ve ekip gelene kadar sakinleştirmeye yönelik telkinlerde bulunduğuna şahit olduklarını beyan etmişlerdir. Basında çıkan haberler üzerine S.C.T'nin yakınlarıyla tekrar irtibat kurularak haber içerikleri hakkında bilgi verilmiştir. Yakınları, kendilerinin haberi görmediklerini, olay günü S.C.T'yi amcası C.T'nin Çocuk Şube Müdürlüğünden teslim aldığını, kendisini polis memurunun darbettiğine yönelik beyanının olmadığını, herhangi bir darp veya cebir emaresinin de bulunmadığını, haber içeriğinin tamamen yanlış olduğunu, gerekirse doğrunun ortaya çıkması adına kendilerinin de ifade verebileceklerini beyan etmişlerdir. Haberin, araştırma yapmadan ve delile dayanmayan, polisi yıpratmaktan öteye gitmeyen içeriğe sahip olduğu değerlendirilmektedir."