Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Polisler Dakikalarla Yarışıyor

Çankırı'da Polisler Dakikalarla Yarışıyor

1 saat önce

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, "Olaylara ortalama intikal süremiz 3 ile 4 dakika arasında değişiyor, bu bizim için makul bir süre." dedi.

Çankırı'da Polisler Dakikalarla Yarışıyor, System.String[]
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, "Olaylara ortalama intikal süremiz 3 ile 4 dakika arasında değişiyor, bu bizim için makul bir süre." dedi.

Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen güvenlik toplantısında konuşan Aksoy, güvenlik ve asayiş hizmetinin önemine vurgu yaptı.

Güvenlik konusunun değişime uğradığını, 20 yıl önce sorun olmayan şeylerin şimdilerde sorun haline geldiğini anlatan Aksoy, "Geldiğimizden beri en çok üzerinde durduğumuz konu 155 ihbarları oldu. 2017 yılında 155 ihbar sayısı 60 bin 511, 2018 yılında 53 bin 18. Normalde 7 binlik bir düşüş var. Bizim için önemli olan şey asıllı ihbar. Asıllı ihbar sayısı, 8 bin 388'den 9 bin 869'a yükselmiş. Asıllı ihbarda ciddi bir yükselme var." dedi.

Ekiplerin olaylara intikal sürelerinin de kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Yine 155 ihbarlarında farklı konularda rastgele ekiplerin intikal sürelerine baktık. Kapalı alanda tütün mamulleri tüketimi hakkında bir ihbar alınmış, ihbar 19.53'te yapılmış 19.57'de ekip intikal etmiş. Buğday pazarında kavga ihbarı olmuş 3 dakika içerisinde ekiplerimiz intikal etmiş. Olaylara ortalama intikal süremiz 3 ile 4 dakika arasında değişiyor, bu bizim için makul bir süre."

Toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Zabıta Müdürü Ahmet Semerci, KYK İl Müdürü Sadık Ak, mahalle muhtarları, okul müdürleri, imamlar ve banka görevlileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:46 Kaynak: AA

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