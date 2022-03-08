Çankırı'da pompalı tüfekli kavga: 1 ölü - Son Dakika

Çankırı'da, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay, Çankırı Mimar Sinan Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mert Yılmaz (26) ile Yavuz K. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yavuz K. pompalı tüfekle Mert Yılmaz'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Mert Yılmaz hayata döndürülemedi. Eli silahlı şahıs ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mert Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI