Çankırı'da ramazan davulcularına bahşiş belediyeden - Son Dakika

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bahşiş toplaması yasaklanan davulcuların bahşişlerini Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayında bahşiş alamayan davulculara Çankırı Belediyesi tarafından destek verildi.

Belediye Başkanı Esen, makamında misafir ettiği davulcuların bahşişini kendisi verdi.

Bayramlarını da kutlayan Esen, "Önümüzdeki yıl ramazan ayımız inşallah sizlerin de sahurda çalacağı davullar ve söyleyeceğiniz maniler ile daha coşkulu geçecektir." dedi.

Ramazan davulcuları da Esen'e teşekkür etti ve davul zurna çalarak belediyeden ayrıldı.