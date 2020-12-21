Çankırı'da ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Çankırı'da ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi
21.12.2020 13:33
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Kızılırmak ilçesine bağlı Çatalelma köyü Deliağıl mevkisinde bir ağıl ve eklentilerinde aramalarda bulundu. Çalışmalarda birer adet ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ile fişek ele geçirildi.
Söz konusu şahıslar R.Ö. ve O.Ö. hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan toplamda 2 bin 452 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. Ele geçirilen av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve 9 adet fişek ise muhafaza altına alındı. - ÇANKIRI
Son Dakika Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı 5 katlı "kumar kampına" baskın! Üst katı kumarhane, alt katları fuhuş odası yapmışlar Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı