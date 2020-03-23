Çankırı'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Çankırı'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

6 saat önce

Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamada korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, sağlık çalışanlarının bugün itibari ile belediye halk otobüslerini ücretsiz kullanabilecekleri belirtildi.

Çankırı'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım, System.String[]

Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamada korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, sağlık çalışanlarının bugün itibari ile belediye halk otobüslerini ücretsiz kullanabilecekleri belirtildi. Uygulamada; sağlık personelinin sağlık kimlik kartlarını göstermesinin yeterli olacağı kaydedildi.


Çankırı Belediyesi, korona virüs salgınında gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarına yeni bir uygulama ile destek vermeye başladı. Alınan karar doğrultusunda; sağlık personelleri, sağlık kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.


Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Sağlık personellerimizin bu süreçteki fedakarlıklarını sadece alkışlamak yetmez. Mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan kahramanlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Ulaşım konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmekten mutluyuz" dedi. - ÇANKIRI

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:40 Kaynak: İHA

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