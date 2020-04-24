Çankırı'da sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan dolayısıyla oyuncak verildi - Son Dakika

Çankırı'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaklaşık 2 bin sağlık çalışanının çocuğuna oyuncak hediye edildi.

İstanbul Çankırı Vakfı tarafından başlatılan proje kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Çankırı'daki sağlık çalışanlarının çocuklarına oyuncak dağıtıldı.

Çankırı Dernekler Federasyonu (ÇANDEF) ve Carmed İlaç'ın da desteğiyle sürdürülen proje kapsamında dağıtılan oyuncakların yanında Vakıf Başkanı Mustafa Can'ın çocuklara yazdığı mektuplar da sahiplerine ulaştırıldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, salgın sürecinden en çok çocukların etkilendiği, onların mutluluğuna katkıda bulunmak için projenin hayata geçirildiği belirtildi.