Çankırı'da Sahte Para Operasyonu

Çankırı'da piyasa sahte para sürdükleri iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da piyasa sahte para sürdükleri iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, il merkezindeki 6 iş yerinde sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelileri takibe aldı.



Polis tarafından takip edildiklerini anlayan şüpheliler kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu E.K. ve E.K, Çankırı-Ankara kara yolu Tüney mevkisinde yakalandı.



Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan incelemede, 13 adet sahte 200 liralık banknot ile sahte parayla alınan malzemeler ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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