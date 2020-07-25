Çankırı'da sahte paraya karşı broşürlü uyarı - Son Dakika

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcıları ve esnafı sahte para konusunda uyardı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buğday Pazarı Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarı ile kentin işlek noktalarında sahte para kullanımına ilişkin çalışma yaptı.

Hayvan satıcılarına ve esnafa broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunan ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini de anlattı.

Hayvan satıcıları ve esnaf, yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, polis ekiplerine teşekkür etti.