Son Dakika Haberleri: Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

1 saat önce

Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]
Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Gani Poyraz idaresindeki 19 SA 524 plakalı traktör, Sülüklü mevkisinde şarampole devrildi.
Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Poyraz'ın cesedi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sülüklü, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:57 Kaynak: AA
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