Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
1 saat önce
Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Çankırı Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:57 Kaynak: AA
'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Gani Poyraz idaresindeki 19 SA 524 plakalı traktör, Sülüklü
mevkisinde şarampole devrildi.
Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Poyraz'ın cesedi Çankırı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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