Çankırı'da şehitler için 120 araçlık konvoy - Son Dakika

Çankırı'da şehitler için 120 araçlık konvoy
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Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçik için Çankırı'da yaklaşık 120 araçlık bir konvoy oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçik için Çankırı'da yaklaşık 120 araçlık bir konvoy oluşturuldu.
Suriye'nin İdlib şehrinde şehit olan 34 Mehmetçik için 120 araçlık konvoy oluşturularak yollara çıkıldı. Konvoya katılan vatandaşlar araçlarına Türk bayrağı asarak şehir merkezinde tur attı. Konvoy başladıkları yerde turunu sonlandırırken katılımcılarıyla birlikte İstiklal Marşını okuyup dua ettikten dağıldı. Polis ekipleri de konvoya eşlik ederek olumsuz bir durum oluşmaması için tedbirlerini aldı. - ÇANKIRI
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