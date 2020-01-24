Çankırı'da, Şeyh Sabri'nin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılmasına tepki - Son Dakika

Çankırı'da, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirilmesine tepki gösterildi.

Çankırı Genç İHH İnsani Yardım Derneği ile Genç Memur-Sen üyeleri tarafından Sultan Süleyman Camisi'nde sabah namazının ardından basın açıklaması düzenlendi.

Genç Memur-Sen Çankırı Temsilcisi Emrullah Gürcü, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs halkı üzerinde hukuksuz hareketlerini artırarak devam ettirdiğini söyledi.

İsrail'in 2017 yılında kapısına dedektör yerleştirerek Mescid-i Aksa'nın giriş çıkışlarını kontrol altına almak istediğini hatırlatan Gürcü, "Bu hamle Mescid-i Aksa'yı zamansal olarak bölme planının ilk adımıydı. Tüm dünya Müslümanlarının ve tabii ki Kudüs halkının büyük direniş göstermesi sonucu işgalci İsrail geri adım atmak zorunda bırakılmıştı." dedi.

Yaşanan baskınlar ve gözaltıların yanı sıra Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah'ın gözaltına alınarak hapsedildiğini belirten Gürcü, şöyle konuştu:

"Uzun süre hapsedilen Şeyh Raid Salah geçtiğimiz aylarda ev hapsine alındı ancak şubat ayında hakkında verilecek kararla yeniden hapsedilmesi gündemde. Ayrıca geçen hafta pazar günü Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, rahmet mescidi konusunda insanları cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta süre ile Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getiren siyonist İsrail, sürenin bir yıla çıkarılmasını istedi. Mescid-i Aksa'da 50 yıldır hutbe veren ve Kudüs halkının gönlünde büyük yeri bulunan Şeyh İkrime Sabri aleyhine alınan bu karar üzerine Kudüs halkı ayaklanarak rahmet mescidinde toplanmaya başladı."

Özellikle kadınlara yönelik şiddetin dayanılmaz boyutlara gelmesi üzerine Kudüs halkının bu cumayı "umut cuması" olarak ilan ettiklerini dile getiren Gürcü, "Rahmet kapısı yasağına karşı seslerini yükseltecek olan Kudüs halkı tüm dünya Müslümanlarının Kudüs'ten yükselecek sese karşılık vermelerini bekliyor." diye konuştu.