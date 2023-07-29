Çankırı'da Şiddetli Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, Camlar Kırıldı - Son Dakika
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Çankırı'da Şiddetli Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, Camlar Kırıldı

29.07.2023 10:28

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sonucunda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve camlar kırıldı. Fırtına anında bir kanepenin uçarak iş yerinin bahçesine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Can kaybı ya da yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, camlar kırıldı. Bir kanepenin uçarak bahçeye düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan devlet hastanesinin çatısı uçtu, binalardan eşyalar dışarıya savruldu ve işyerlerinin camları kırıldı. Can kaybı ya da yaralanın olmadığı fırtına anında bir kanepenin uçarak iş yerinin bahçesine düşme anı ise kameraya yansıdı.

Görüntülerde, kanepenin iş yerinin bahçesine düşerek sürüklendiği görüldü. Daha sonra binanın çatısındaki kiremitlerde iş yerinin bahçesine düşüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Fırtına, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Şiddetli Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, Camlar Kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da Şiddetli Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, Camlar Kırıldı - Son Dakika
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