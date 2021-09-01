Çankırı'da şiddetli yağış etkili oldu: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Çankırı'da şiddetli yağış etkili oldu: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

ÇANKIRI - Çankırı'da altyapı sağanak yağışa yetersiz kaldı. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Çankırı'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı cadde ve sokakları yetersiz altyapı yüzünden göle döndü. Bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Rögar kapaklarında da taşmalar meydana geldi.

Kent merkezindeki kucaklama Taşı Kavşağı, Ömer Topuz Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Yapraklı yolu üzerinde de araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Oluşan su birikintileri de esnafa zor anlar yaşattı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Çankırı Belediyesi tarafından yapılan çay ise neredeyse taşma seviyesine yükseldi.