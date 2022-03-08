Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü

08.03.2022 21:07
Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü

ÇANKIRI'da, aralarında husumet bulunan Mert Y. (26) ile Yavuz K., tartıştıktan sonra birbirlerine tüfekle ateş açtı.

ÇANKIRI'da, aralarında husumet bulunan Mert Y. (26) ile Yavuz K., tartıştıktan sonra birbirlerine tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mert Y. hayatını cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. Mert Y. (26), iddiaya göre elinde tüfekle aralarında husumet bulunan Yavuz K.'nın kuaför dükkkanının önüne geldi. Dışarı çıkan Yavuz K. ile Mert Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Mert Y., Yavuz K.'ya tüfekle ateş etti. Kaçarak dükkana giren Yavuz K. da tüfekle dışarıya çıkarak Mert Y.'ye ateş etti. Mert Y., vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Mert Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mert Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Yavuz K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili sotuşturma başlatıldı.


Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü
Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü
Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü
YORUMLAR
500
Kız çocuğunu yaralayıp, babasını öldürmüştü; intihar etti Kız çocuğunu yaralayıp, babasını öldürmüştü; intihar etti

Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 21:13:15. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement