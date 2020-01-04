Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Çankırı'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Çankırı'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çankırı- Ankara kara yolu Galericiler Sitesi mevkisinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Yusuf K, Erol K, Mehmet U, ve Murat K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Murat Kaymak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kavgada silah kullandığı iddia edilen ve olay yerinden kaçan İsmail K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:56 Kaynak: AA
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Çankırı'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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