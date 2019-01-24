Çankırı'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Çankırı'da, D-765 kara yolu kent merkezi civarında yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Çankırı'da, D-765 kara yolu kent merkezi civarında yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.



Sürücüler sis nedeniyle Çankırı'dan Kastamonu ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.



Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

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