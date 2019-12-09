Son Dakika Haberleri: Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Son Dakika Güncel Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Çankırı'da Şabanözü-Ankara kara yolunda sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Çankırı'da Şabanözü- Ankara kara yolunda sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede etkisini artıran sis, Şabanözü ve Orta ilçeleri üzerinden Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Şabanözü, Çankırı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahşap ustası, 25 yıldır yaptığı oymacılık mesleğini çocuklara adadı
Yönetici asistanlığından istifa edip atık kağıttan çanta üretmeye başladı! Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 15:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]