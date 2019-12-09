Çankırı'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
6 saat önce
Çankırı'da Şabanözü-Ankara kara yolunda sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:12 Kaynak: AA
Çankırı'da Şabanözü- Ankara kara yolunda sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Bölgede etkisini artıran sis, Şabanözü ve Orta ilçeleri üzerinden Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, sis nedeniyle kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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