SMA'lı Ömer Alp için 'Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' yapıldı

ÇANKIRI'da, SMA hastası Ömer Alp Kader'e destek amacıyla 'Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' düzenlendi. Mücadele 3-3 berabere bitti.

Çankırı'da yaşayan SMA hastası Ömer Alp Kader'e destek olmak adına eski Galatasaraylı Fatih Akyel, Fenerbahçeli Celil Sağır, Samsunspor ve Gençlerbirliği'nden oyuncuların forma giydiği, Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' Çankırı Atatürk Stadı'nda yapıldı. Türkiye takımının 'Yürekler bir olsun, Ömer Alp'e nefes olsun', Romanya takımının ise 'Ömer Alp, Romanya'dan arkadaşların senin yanında!' pankartı ile çıktığı maçta, taraftarlar da 'Ömer Alp Yaşasın' tezahüratı yaptı.

40'ar dakika üzerinden iki devre yapılan maçta; Türkiye ilk yarıyı 27'nci dakikada Mehmet Nas 'ın golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede Türkiye takımı 41'nci dakikada Mehmet Silahsız ile skoru 2-0 yaparken, Romanya takımı 45'nci dakikada Tanase İonut ve 46'ncı dakikada Micu Robert'in golleriye durum 2-2 yaptı. 69'uncu dakikada Micu Robert'in golüyle 3-2 geriye düşen Türkiye takımı, 74'üncü dakikada Uğur Kütük'ün golüyle durumu 3-3'e getirdi.

Eşitlikle sona eren maç sonrası futbolseverler, Türkiye ve Romanya takımı oyuncularıyla bol bol fotoğraf çektirdi.