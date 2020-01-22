Çankırı'da sobadan zehirlenen çift öldü - Son Dakika

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesi Hacıhasan köyünde Remziye Ciritoğlu (60) ve dini nikahlı eşi Zeynel Gencay (80) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Hacıhasan köyü sakinleri, yalnız yaşayan Remziye Ciritoğlu ve Zeynel Gencay'dan haber alamayınca şüphelenerek, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeriye girdiğinde çifti yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin cenazesi, evde yapılan incelemeden sonra Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.