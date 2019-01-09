Çankırı'da Sokak Hayvanları İçin 20 Farklı Noktaya Mama
1 saat önce
ÇANKIRI'da belediye ekipleri, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 20 farklı noktaya kuru mama bıraktı.
ÇANKIRI'da belediye ekipleri, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 20 farklı noktaya kuru mama bıraktı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Çankırı
Belediyesi ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için 20 farklı noktaya yemek kabı monte etti. Ekipler, hayvanların beslenmesi için mama kapları ve suluklara kuru mama bıraktı. Kuşlar için de ağaçlardaki beslenme kutularına buğday bırakıldı.
Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz
, her canlının yaşam koşullarını düşünmek zorunda olduklarını, sokak hayvanlarının kış aylarını rahat bir şekilde geçirerek hayatta kalmalarını sağlamak için özveri ile çalıştıklarını kaydetti. Boz, "Çankırı'da sokak hayvanlarına sahip çıkan bir belediye ve onlara yardım eli uzatan duyarlı vatandaşlarımız var. Yerel yönetim olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Ekiplerimize bu konuda yardımcı olan ve sokak hayvanlarımıza hassasiyet gösteren Çankırı halkına da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
- Çankırı
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:07 Kaynak: DHA
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