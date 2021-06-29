Çankırı'da sokakta bulunan iki cüzdan sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

Çankırı'da bulunan iki cüzdan zabıta ekiplerince sahiplerine ulaştırıldı.

Ilgaz ilçesinden iş için Çankırı merkeze gelen İrfan Erdoğan ile torununu gezdiren Resul Topuz, sokakta cüzdanını düşürdü.

İçinde bir miktar para, kredi kartları ve kimlik bulunan cüzdanları bulan vatandaşlar, Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Cüzdanlar, zabıta ekiplerince tutanakla sahiplerine teslim edildi.

Cüzdanlarını kaybeden İrfan Erdoğan ve Resul Topuz, bulup teslim eden vatandaşlara teşekkür etti.