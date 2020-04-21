Çankırı'da sosyal mesafeli olağanüstü meclis toplantısı - Son Dakika
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Çankırı'da sosyal mesafeli olağanüstü meclis toplantısı

6 saat önce

Çankırı İl Genel Meclisi tarafından düzenlenen 1. olağanüstü toplantıda korona virüs (Covid-19) kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyuldu.

Çankırı'da sosyal mesafeli olağanüstü meclis toplantısı, System.String[]

Çankırı İl Genel Meclisi tarafından düzenlenen 1. olağanüstü toplantıda korona virüs (Covid-19) kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyuldu.


Alınan korona virüs tedbirleri çerçevesinde İl Genel Meclisi 2020 yılı 1. Olağanüstü toplantısı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Salgın tedbirleri çerçevesinde salona gelen tüm meclis üyelerinin ateşi ölçülürken maske ve eldiven dağıtımı da yapıldı. AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve MHP İl Başkanı Hasan Çakır'ın da katıldığı toplantıda sosyal mesafe kuralları uygulandı. İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına meclis üyeleri Hayati Kaya, Suat Sevim ve Mustafa Doğan katılmadı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Mustafa Çıbık, "Korona virüs nedeniyle bakanlığımızın göndermiş olduğu talimat gereği olağanüstü toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm ülke genelinde alınan tedbirler nedeniyle Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza, sağlık alanında çalışan tüm personellerimize, ayrıca ekonomik tedbirler çerçevesinde aldığı önlemler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanımıza, ilimizde ve ülkemizde güvenlik tedbirleri alınması yönünde görev yapan tüm emniyet ve jandarma teşkilatımız ile vefa grubu kapsamında görev alan tüm çalışanlarımıza şahsım ve sizler adınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca dünyada çocuklara armağan edilen Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bütün ülkelerin kutlamış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da tebrik ediyorum" dedi


Çıbık'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 21 gündem maddesinin ele alındığı birleşimde İl Genel Meclisi üyeleri arasından gizli oyla 3 encümen üyesi seçimi ve ihtisas komisyonları seçimleri yapıldı. Gizli oyla yapılan seçim sonrasında Bekir Kale, Vedat Gümüşhane ve İshak Akdemir Encümen üyeliğine seçildi.


Toplantıyı takip eden basın mensupları için de farklı yerlerde masalar ayrılarak sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyulması sağlandı. - ÇANKIRI

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Çakır, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:09 Kaynak: İHA

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