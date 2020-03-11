Çankırı'da "taklit ürün" operasyonu - Son Dakika
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Çankırı'da "taklit ürün" operasyonu

14 dakika önce

Çankırı'da ünlü markaların taklit ürünlerinin satışını yaptıkları iddiasıyla 7 iş yerine operasyon düzenlendi.

Çankırı'da

Çankırı'da ünlü markaların taklit ürünlerinin satışını yaptıkları iddiasıyla 7 iş yerine operasyon düzenlendi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu il merkezinde taklit ürünler sattığı belirlenen 7 iş yeri tespit edildi.

Ekiplerce iş yerlerine düzenlenen operasyonda üzerinde ünlü markalara ait ibareler bulunan toplan 96 çanta, tişört, ayakkabı, pantolon gibi taklit ürünler ele geçirildi.

Olayla ilgili "Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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