Son Dakika Haberleri: Çankırı'da tarihi eser operasyonu
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Çankırı'da tarihi eser operasyonu

3 saat önce

Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir evde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitaplar, kılıç ve tarihi objeler ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Çankırı'da tarihi eser operasyonu, System.String[]

Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir evde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitaplar, kılıç ve tarihi objeler ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, kent merkezinde belirlenen A.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 el yazması kitap, bir kılıç, 9 farklı boyut ve özelliklere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı, eserler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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