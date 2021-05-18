Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı - Son Dakika

Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı

18.05.2021 20:21
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı, System.String[]

Çankırı'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi sonucu etkili olan kuraklık nedeniyle ekinler erken hasat edilmeye başlandı.

Çankırı'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi sonucu etkili olan kuraklık nedeniyle ekinler erken hasat edilmeye başlandı.

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, çiftçilerin her yıl olduğu gibi bu sene de zor şartlar altında arazilerini ekerek üretime devam ettiklerini bildirdi. Başkan Gamzeli, "Bu yıl üretim sezonumuz her zamankinden çok zor geçti. Tüm dünyanın ve ülkemizin yaşadığı pandemi sürecinde bir gün olsun, işlerimizi aksatmadan, tüm zor şartlara rağmen üretime devam ettik. Geçtiğimiz aylarda fahiş gübre ve ilaç artışları ile mücadele eden çiftçilerimiz bugün de iklimsel kuraklıkla mücadele etmektedir" dedi.

Çiftçilerin hava şartlarından olumsuz etkilendiğini kaydeden Gamzeli, "İklimsel kuraklık sebebiyle ilimizin yeterli yağış alamaması, geçtiğimiz haftalarda sıcaklığın sıfırın altına düşmesi sebebiyle, ürünlerimiz büyük zarar gördü. Buğdayımız, arpamız bitti. Diğer ürünlerimiz gelişimini tamamlayamadı. Meyve ağaçlarımız büyük zarar gördü. Çok büyük kuraklıkla karşı karşıyayız. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Çankırı Ziraat Odası olarak ilimizde yaşanan kuraklık sebebiyle konuyu Genel Merkezimiz TZOB ve ilgili birimlere ilettik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve TMO ile irtibat halindeyiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kuraklık dilekçemizi verdik. Konu hakkında tüm muhtarlarımızı uyararak kuraklık dilekçelerini vermelerini talep ettik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli ilimizde kuraklık hasar tespit çalışmalarını başlattık" şeklinde konuştu.

Çiftçiliğin maliyetli bir iş olduğunu aktaran Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli şunları dile getirdi:

"Üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerimizin yeterli gelir elde etmesi önemlidir. Bunu sağlamak için sektörün başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Çiftçilik faaliyeti çok maliyetli bir iştir. Tohum ilaç gübre ve mazot masrafı derken yüksek meblağlar harcadık. Bu maliyeti karşılayabilmek için çiftçilerimiz borçla, kredi kartı, kredi ile tohumunu, ilacını, gübresini aldı. Çiftçilerimizin çiftçilikten başka geliri yoktur. Yapmış olduğumuz harcamaların ödemeleri yaklaşıyor. Çiftçilerimizin vadesi gelen borçlarını bu yaşanılan kuraklık sebebiyle ödeme şansı yoktu. Cumhurbaşkanımız tarafından dün açıklanan borç ertelemesi ve hububat alım fiyatları açıklaması çiftçilerimizi memnun etmiştir. Kendilerine çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum." - ÇANKIRI

Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı
Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı

Ziraat Odası, Çankırı, Hasat, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı - Son Dakika Ekonomi


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