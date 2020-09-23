Çankırı'da "Tatlıçay Islah Projesi"nin temeli atıldı - Son Dakika

Çankırı'da "Tatlıçay Islah Projesi"nin temeli atıldı

Çankırı'da "Tatlıçay Islah Projesi" temel atma programı düzenlendi.

Çankırı'da

Çankırı'da "Tatlıçay Islah Projesi" temel atma programı düzenlendi.

Çankırı Belediyesi tarafından İstasyon Kavşağı mevkisinde düzenlenen programda 3 etapta gerçekleştirilecek projenin yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olacak ilk etabın temeli atıldı.

Törende konuşan Vali Abdullah Ayaz, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin en kısa sürede tamamlanıp açılışını gerçekleştirme temennisinde bulunan Ayaz, projeye vatandaşların da büyük önem verdiğini dile getirdi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de göreve geldikleri günden itibaren bazı ilklere imza attıklarını kaydetti.

Tatlıçay Projesi'nin halk tarafından büyük özlemle beklendiğini ifade eden Esen, "İnşallah önümüzdeki aylarda, yıllarda da bu tip projelere imza atacağız. Şehrimize estetik, kalite katmak adına bu tip projelerin devamını getireceğiz. Ben bu projenin bu kadar heyecanlandırdığını tahmin edemiyordum açıkçası. Bugün inşallah kurbanımızı kesip temelimizi atacağız." dedi.

Tatlıçay Projesi'nin 3 bin 180 metre alanı kapsayacağını aktaran Esen, projeyi en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, projenin ilk etabının temeli atıldı.

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 'Tatlıçay Islah Projesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

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